Objavljeno: 2.1.2025 18:00

Ko je Florida blokirala Pornhub, se je uporaba VPN podeseterila

Z novim letom se je povečalo število ameriških zveznih držav, v katerih je Pornhub blokiran. Pričakovano so te večidel na konservativnem jugu države. Skupno so pornografske strani, kot so Pornhub, YouPorn in RedTube, blokirane že v 17 zveznih državah.

Prepovedi so od letos uveljavljene še na Floridi, v Južni Karolini in Tennesseeju. Že pred tem so blokade uvedli Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Misisipi, Montana, Nebraska, North Carolina, Oklahoma, Teksas, Utah in Virginia. Julija se jim bo pridružila še Georgia.

Blokade so posledica zakona (Act 440), ki formalno preprečuje dostop do pornografije mladoletnim. A način za preverjanje starosti je tako zapleten in vsiljiv, da je podjetje Aylo, ki upravlja omenjene strani, raje blokiralo dostop do strani v teh zveznih državah. Ob tem poudarjajo, da se bodo ljudje pač znašli in obiskovali strani, ki so nevarnejše in kod lahko staknejo kakšno nesnago.

Najlažji način za dostop pa ostajajo VPN-ji, s katerimi se lahko obiskovalec navidezno preseli kamorkoli na svetu. Statistike prometa kažejo, da se je po 1. januarju, ko je blokada začela veljati, na Floridi uporaba VPN-jev povečala za 1150 odstotkov.

Na vrhovnem sodišču glede teh zakonov poteka spor. Obravnava je razpisana za 15. januar.