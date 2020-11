Kitajska z zakonodajo brzda tehnološke velikane

Državam, kot so ZDA ali članice EU, ki želijo omejiti moč tehnološki gigantov oziroma multinacionalk, se pridružuje tudi Kitajska. Ta teden so predstavili predlog nove zakonodaje, ki bi jim pošteno pristrigla peruti, pri čemer gre tako za tuje kakor domače velikane.

V 22 strani dolgem predlogu uvajajo definicijo protikonkurenčnega delovanja za tehnološke velikane. Prav tako želijo preprečiti deljenje osebnih podatkov med podjetji, sodelovanjem z namenom izrinjanja manjše konkurence in prodajo pod dampinških cenah. Regulirati želijo tudi prakso podjetij, kot so denimo trgovski giganti (Alibaba), kjer prodajalce na svojih straneh priklenejo z ekskluzivnimi pogodbami.

Pekinške oblasti so zlasti kritične do Alibabe, a seveda ni edini velikan. Med pomembnejšimi so še vsaj JD.com, Tencent, Xiaomi in Meituan. Postopki zoper druga velikane, denimo Amazon v EU, tečejo še v številnih drugih državah. Zdi se, da so države naposled le ugotovile, da ne brzdana rast in povečevanje moči multinacionalk vodi tudi do nezaželenih stranskih učinkov.

BBC