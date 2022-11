Kitajci so poplavili Twitter

Na Kitajskem se odvijajo protesti zoper oblasti, ob tem pa se je zbudilo vrsto računov na Twitterju, ki želijo preglasiti sporočila, povezana s protesti. Ob tem je dodatna težava dejstvo, da je Elon Musk odpustil večino zaposlenih, odgovornih za preprečevanje tovrstnih zlorab.

Protesti na kitajskem so sicer zelo resni, saj je vladajoča komunistična partija v preteklosti že večkrat pokazala, da nima zadržkov pri uporabi surove sile. Ob tem imajo tudi močan tehnološki ustroj, ki na različne načine preprečuje širjenje informacij. Tako se je v zadnjih dneh prebudilo veliko računov na Twitterju, ki so sicer že dlje časa (več mesecev in celo let) neaktivni. Ti računi so začeli z množično objavo različnih povezav, kjer omenijo imena določenih mest v povezavi z (na primer) prostitucijo. S tem se pač preglasi legitimna sporočila o demonstracijah, ki se odvijajo v teh mestih.

Kot rečeno pa je Musk v zadnjih tednih odpustil ogromno zaposlenih, med njimi so tudi ljudje, ki so se ukvarjali s preprečevanjem tovrstnih zlorab. Leta 2020 so prepoznali in odstranili preko 20.000 računov, povezanih s kitajsko propagando, a naj bi bilo to le kaplja v morje. Ob tem pa je Musk tudi močno vpleten v kitajsko gospodarstvo, ki je pač tesno povezano z vladajočo komunistično partijo. Tesla polovico svojih vozil proizvede v Shanghaju, kjer imajo tudi velike davčne olajšave, hkrati tudi veliko lokalnih dobaviteljev. Vprašanje torej, če mu je sploh v interesu preprečevanje tovrstnih propagandnih zlorab.