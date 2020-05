Kako so teoretiki zarote ugrabili mestni svet v Glastonburyju

Aprila letos je mestni svet v britanskem Glastonburyju izdal poročilo s priporočili o uvajanju mobilnih omrežij naslednje generacije (5G), v katerem ostro nasprotujejo uvedbi. Bolj kot poročilo pa je zanimiva zgodba o njegovem nastajanju, saj je odbor praktično ugrabila struja teoretikov zarote in psevdoznanstevnikov, zaradi česar je polovica članov, ki niso bili svetniki, izstopila še pred objavo zaključnega poročila. Odstopili so inženir elektrotehnike, molekularni biolog, fizik in poslovnež.

Eden izmed člankov, ki je protestno izstopil, je Mark Swann. Pojasnil je, da je bil odbor že od samega začetka močno pristranski. David Swain, ki je tudi izstopil, je dodal, da so znanstvene dokaze prezrli in namesto njih upoštevali teorije zarote. Večina članov odbora je bila že na začetku proti 5G, zato končno poročilo ni presenetljivo. Poročilo, ki sicer nima pravne moči, je nastajalo šest mesecev in je zato tako dolgo nastajanje presenetljivo osnovnošolsko.

V poročilu je vsega sedem strani vsebinskega besedila, ki ni nič drugega kot naštevanje strahov in bojazni. Med strokovnimi pričami, ki so jih člani odbora zaslišali, so Martin Pall, ki je glavni nasprotnik 5G na svetu, Andrew Tresidder, ki nudi zdravila iz rož in čustveno zdravljenje, in Roy Proctor, spiritualni zdravilec. Christopher Baker, ki ni bil član odbora, a je pomagal izbirati priče, je imel tudi predavanje, v katerem je diskreditiral ICNIRP (mednarodni odbor o zaščiti pred neionizirajočimi sevanji, ki je postavil varne meje). Baker je sicer eden glavnih nasprotnikov 5G v Veliki Britaniji, ki ima svoje predstavitve po državi. Ko je združenje mobilnih operaterjev Mobile UK predstavljalo dokaze, so člani odbora močno kritizirali predstavitev, češ da je preveč "polikana".

Predsedujoči Jon Cousins je zavrnil očitke o pristranskosti odbora in je dejal, da so dali enako težo vsem prispevkom. In to je tudi srž problema! O strokovni temi je strokovna priporočila dala nestrokovna skupina. Strokovne smernice in mnenja morajo pripraviti strokovnjaki, šele nato je debata politična in vanjo vključena širša družba.

