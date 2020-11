Kako izgleda novi iPhone 12 Pro, od znotraj

Priljubljen portal JerryRigEverything se je tokrat lotil novega Applovega iPhona.

Spodnji video prispevek lepo prikaže, kako je sestavljen iPhone 12 Pro, kako izgledajo magnetki, ki omogočajo brezstični priklop dodatnih naprav in kako izgleda novi LIDAR. In seveda – kako se mehko premikajo foto objektivi z optično stabilizacijo.

Mimogrede – kot je videti v posnetku (6:08) baterija v iPhone 12 Pro zmore le 2815 mAh, medtem ko vrhunski Androidi že nekaj let uporabljajo baterije zmogljivosti 4500 mAh in več. Pa se to ob realni uporabi res pozna?

jaMHXe7Eqgs