Objavljeno: 22.5.2021 15:00

Izšla nova verzija #ostanizdrav, ki je dva meseca za nemško

Le nekaj dni po naših ugotovitvah, da je aplikacija #ostanizdrav za slednje stikom v boju proti covidu-19 stara več mesecev in zaostaja tudi za nemškim izvirnikom, je Ministrstvo za javno upravo (MJU) predstavilo novo verzijo 1.14.3. Verzija prinaša dve novi funkciji: izpis statistike na državni ravni in vodenje dnevnika srečanj.

Statistika za Slovenijo uporabniku pokaže, koliko uporabnikov aplikacije je doslej vneslo pozitivno kodo v aplikacijo. Vodenje dnevnika srečanj pa uporabnikom nudi prostor, kamor si lahko vpisuje, čas, lokacijo in imena oseb, s katerimi se je srečeval. Če v naslednjih dneh zboli, se lahko na tak način spomni, s kom je bil v stiku in jih obvesti. Dnevnik se shranjuje lokalno in ni povezan v nobeno bazo.

Kljub obljubam o odprtokodnosti izvorne kode za novo verzijo aplikacije še vedno ni Githubu, kjer še vedno najdemo januarsko verzijo. Nemška verzija se redno posodablja tudi na Githubu, tako da imajo državljani ves čas pregled na kodo, ki teče na njihovih napravah.

Nemški Corona-Warn-App, na katerem temelji slovenska aplikacija (gre za lokalizacijo), je verzijo 1.14.3 izdala 9. marca letos. Trenutno je na voljo verzija 2.2.1, ki je izšla 12. 5. 2021.