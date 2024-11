Izšla nova verzija Linuxovega jedra 6.12

Verzije Linuxovega jedra imajo veliko ali malo sprememb in najnovejša jih ima veliko. Linux 6.12, ki je pravkar izšel, sodi med zajetnejše verzije.

Glavna novost je podpora za PREEMPT_RT v glavni veji, zaradi česar bodo aplikacije v realnem času (real-time) tekle bolj gladko. Druga pomembna novost je novi razporejevalnik (scheduler) sched_ext, vpeljava kod QR v modre zaslone, izboljšano orodje cpuidle in podpora za Nvidiin SMMUv3.

Seznam vseh novosti je dolg, številne so tudi precej tehnične. Za končne uporabnike velja staro priporočilo, da nadgradnjo jedra priporočamo le tistim, ki res vedo, zakaj bi to potrebovali in kaj počnejo. Za vse ostale je neprimerno bolje, da počakajo na novo izdajo svoje priljubljene distribucije, ki bo novo jedro prej ko slej imela.

Nadgradnja namreč poleg novih funkcij prinese tudi odpravo hroščev ter podporo novi strojni opremi, denimo prihajajočim čipom Intel Core Ultra 2000.

9to5linux