Izsiljevalska skupina Avaddon razkrila vse ključe in prenehala delovati

Skupina Avaddon, ki velja za eno najaktivnejših hekerskih združb z izsiljevalskimi virusi, je prenehala delovati. Razpustili so se na presenetljivo odgovoren način, saj so razkrili šifrirane ključe za dosedanje kampanje, ki bodo žrtvam omogočili obnovitev podatkov.

Za to so izbrali BleepingComputer. Urednik strani Lawrence Abrams je prejel anonimno elektronsko sporočilo, v katerem so bili šifrirni ključi za 2934 žrtev Avaddona, kar priča o podjetnosti te skupine. Javno je bilo namreč znano, da so napadli 88 žrtev, a jih je bilo v resnici bistveno več. Ključe so na BleepingComputer preverili in skupaj z Emsisoftom in Covewarom izdelali orodje za obnovitev zaklenjenih datotek.

To sicer ni prvič, da je kakšna skupina javno objavila ključe, ko je nehala obratovati, je pa gotovo eden večjih primerov, ko je konec srečen. Zakaj je Avaddon prenehal obratovati, ni znano. Špekulira se, da so preprosto zaslužili dovolj, da se jim ni treba več izpostavljati. V povprečju v enem napadu izsilijo 600.000 dolarjev, bilo pa jih je več tisoč. Avaddon je deloval od februarja 2019 in je bil v tem času odgovoren za četrtino vseh napadov z izsiljevalskimi virusi, med katerimi so bile tudi velike tarče, kot sta Henry Oil & Gas in AXA.

BleepingComputer