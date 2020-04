Izšel Ubuntu 20.04 LTS – Focal Fossa

Objavljeno: 23.4.2020 15:00

Danes je po dveh letih izšla nova »LTS« različica operacijskega sistema Ubuntu s petletno podporo.

Nove različice te distribucije Linuxa sicer izhajajo bolj pogosto, zadnja različica LTS (»long-term support«) pa je izpred dveh let. Gre za različico 18.04 (Bionic Beaver), njeni uporabniki bodo sicer sporočilo za možnost nadgradnje dobili šele z naslednjo nadgradnjo (t.i. point release, konkretno 20.04.01), ki pride julija. Morebitni uporabniki 32-bitne različice 18.04 te ne bodo mogli nadgraditi, saj se z 20.04 tudi tu opušča podporo za 32-bitne sisteme.

Med novostmi prihaja boljša podpora za zaslone višjih ločljivosti, konkretno v obliki povečav po korakih – doslej smo lahko izbirali med 100% in 200%, po novem pa bodo na voljo tudi vmesni koraki (po 25% naenkrat). Vključena je tudi nova različica namizja Gnome, zraven bo tudi nekaj novih grafičnih tem za namizje. Onemogočiti se bo dalo tudi vrstico z ikonami programov (Ubuntu Dock).

Novi Ubuntu prinaša tudi Linux jedro 5.4 z vgrajeno podporo za datotečni sistem ExFAT in drugimi izboljšavami ter podporo za novejšo strojno opremo. Zaradi novih kompresijskih algoritmov pa bo tudi zagon sistema hitrejši. Zanimivo, da so umaknili Python 2 – ta je pred časom dosegel svoj »end of life«, tudi Ubuntu bo zanj umaknil podporo in uporabnike preusmeril na Python 3.