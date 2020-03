Izrael bo v boju s koronavirusom smel slediti telefonom okuženih

Izraelska vlada je odobrila uporabo tehnologij, ki jih sicer uporablja v boju proti teroristom. Tokrat za boj proti koronavirusu.

Singapurska navodila.

Po tem zakonu bo izraelska varnostna služba Shin Bet smela slediti telefonom vseh, ki so bili na testiranju spoznani za okužene s koronavirusom. Sistem bo omogočal tudi identifikacijo vseh, ki so prišli v kontakt z okuženim. Zakon dovoljuje tudi neposredni dostop do telefonskih metapodatkov, prisluškovanje pogovorom in SMSom pa menda ni predvideno.

S potezo vlade se ne strinjajo vsi, celo minister za transport v tej isti vladi je na Twitterju opozoril, da gre ta potezo, ki vodi v »državo Velikega Brata«. Podobno menijo tudi politiki iz opozicije.

O podobnem državnem nadzoru smo poročali že iz Kitajske, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija, ki združuje več različnih državnih baz in ima podobne zmogljivosti kot zgoraj omenjeni izraelski zakon.

V Singapurju pa država zapoveduje »samoovajanje« - če je državljanu odrejena izolacija, mora na poizvedovalne SMSe in klice ustreznega organa odgovarjati s svojo lokacijo GPS in/ali fotografijami svoje okolice. Seveda ga uslužbenci tega organa lahko tudi osebno obiščejo in preverijo, ali se zares drži izolacije.