Objavljeno: 16.11.2024 14:00

Izpad Netflixa zaradi boksarskega dvoboja

Boksarski dvoboj Mika Tysona in Jake Paula je požel toliko zanimanja, da je med njegovim prenosom pokleknil Netflixov strežnik.

Dogodek, ki je potekal na stadionu AT&T v Arlingtonu v Teksasu, je bil največji prenos športnega dogodka v živo na platformi doslej. Izpad strežnika, ki je prizadel več milijonov uporabnikov po svetu, je povzročil množico pritožb na družbenih omrežjih, kjer je oznaka #netflixcrash hitro postala ena najbolj uporabljenih. Po podatkih Downdetectorja je več kot 85.000 uporabnikov poročalo o težavah, največji vpliv pa je bil zaznan v mestih, kot so New York, Seattle in Los Angeles, z nekaj primeri tudi v Indiji.

Dvoboj, ki je bil za Netflix ključni športni dogodek, se je končal z zmago Jaka Paula po soglasni sodniški odločitvi. Tysonu, ki je boksal z opornico za koleno in je bil poškodovan, zmage nasprotnika ni uspelo resneje ogroziti. Netflix za zdaj ni podal komentarja na izpad, podobne težave pa so že imeli pri prenosu priljubljenih vsebin, na primer aprila lani med predvajanjem resničnostne oddaje Love is Blind. Za mnoge ljubitelje športa je bil dogodek kljub tehničnim težavam pomemben trenutek, ki pa je hkrati razkril omejitve pri prenosih v živo na priljubljeni pretočni platformi.