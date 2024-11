Izboljšano delovanje brskalnika Chrome

Google Chrome, ki je znan kot eden najboljših spletnih brskalnikov, se že dolgo sooča s težavami prekomerne porabe pomnilnika, kar pogosto vpliva na hitrost in zmogljivost sistema.

Google je kot rešitev za težave predstavil tri nove načine delovanja funkcije Memory Saver, ki uporabnikom omogočajo boljši nadzor nad delovanjem brskalnika in optimizacijo porabe virov. Novi načini delovanja so Standard, Balanced in Advanced, pri čemer ima vsak svoje posebnosti.

Standardni način omogoča osnovno optimizacijo s selektivno deaktivacijo zavihkov glede na potrebe sistema. Balanced način je nekoliko naprednejši in prilagaja deaktivacijo zavihkov glede na uporabniške navade ter potrebe sistema, medtem ko način Advanced zagotavlja najhitrejšo deaktivacijo zavihkov, ko jih uporabnik ne uporablja več, s čimer bistveno poveča hitrost aktivnega dela brskalnika.

Ena od ključnih novih funkcionalnosti je orodje za zaznavanje zmogljivosti (Performance Detection Tool), ki proaktivno prepozna morebitne težave in uporabniku ponudi takojšnje rešitve. Ko Chrome na primer zazna, da zavihek vpliva na hitrost sistema, se prikaže pojavno okno z možnostjo Popravi zdaj, ki uporabniku omogoča hitro optimizacijo delovanja brez potrebe po ročnem posredovanju. Google načrtuje tudi dodatne večje izboljšave, vključno z novo različico projekta Gemini in integracijo avtonomne umetne inteligence Project Jarvis, ki bo pomagala pri opravljanju spletnih nalog, kot so nakupi in rezervacije potovanj. Dodatne izboljšave so napovedane za december in obljubljajo še večjo uporabniško učinkovitost.