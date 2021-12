Italija Amazonu 1,1 milijarde evrov kazni

Italija je zaradi zlorabe položaja na trgu Amazonu izrekla 1,1 milijard evrov visoko kazen.

Gre sicer za manj kot dva dni Amazonovih prihodkov, ti so namreč ocenjeni na 1,2 milijardi dolarjev na dan. Amazon je namreč dajal prednost lastni storitvi za dostavo FBA (Fulfillment by Amazon), izdelki proizvajalcev, ki so uporabljali FBA, so bili enostavno cenejši kot izdelki, kjer so podjetja uporabljala lastna skladišča in distribucijo. Hkrati so podjetja, ki so za prodajo koristila FBA, lahko sodelovala v programu Amazon Prime, taki artikli pa so tudi bolj izpostavljeni na spletni strani. Amazon pri teh izdelki dobi večji delež pri prodaji.

Podjetje je seveda že napovedalo pritožbo. Pravijo, da imajo srednja in majhna podjetja več različnih kanalov prodaje in da je Amazon le eden izmed njih. Hkrati naj bi neprestano investirali v podporo italijanskim podjetjem, ki prodajajo preko Amazona (teh je čez 18.000), in jim omogočajo uporabo različnih prodajnih orodij. Poleg omenjenega programa FBA lahko podjetja koristijo tudi program Seller Fulfilled Prime service (SFP), kjer dobijo prednosti programa Amazon Prime, a hkrati sami poskrbijo za logistiko in dobavo.