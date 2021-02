iPhone bo mogoče odkleniti tudi z obrazom, ki ima masko. Delno.

Apple bo v nadgradnji iOS 14.5. omogočil obrazni odklep iPhona (Face ID) tudi, če bo uporabnik na sebi imel obrazno masko. Toda ne popolnoma, na sebi pa bo moral imeti tudi že odklenjeno Applovo pametno uro Watch Series 3.

Apple očitno meni, da možnost odklepa, kjer se vidi le manjši del obraza (včasih le oči) ni dovolj zanesljiva za resno delo, zato bo na tak način mogoče odkleniti le sam telefon. Za dostop do »resnih« mehanizmov (Apple Pay, App Store, iTunes in celo brskalnika Safari) bo še vedno zahtevan vpis kode PIN. In to kljub temu, da bo odklep deloval le, če bo delni prepoznavi obraza pomagala tudi že odklenjena in povezana pametna ura Watch.

Na prepoznavo uporabnika le preko oči je pred leti stavil Samsung, ko je v modelu Galaxy S8 predstavil odklep s pomočjo prepoznavanja zenic. T.i. »iris scan« je bil predstavljen kot nezlomljiv, telefon pa je imel v ta namen tudi posebno infrardeče tipalo. Toda nemški raziskovalci so sistem hitro zlomili – telefonu so pokazali infrardečo fotografijo oči uporabnika s prilepljenimi lečami. Samsung se je takrat branil, da je tak način vdora v telefon možen v le zelo redkih primerih, vendar je v naslednjem telefonu podporo za »iris scan« umaknil.

Mimogrede, današnji telefoni z Androidom sicer omogočajo odklep s pomočjo prepoznavo obraza, vendar v primeru maske na obrazu odpovedo.

