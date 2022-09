Intel predstavil procesorje Raptor Lake

Intel je predstavil trinajsto generacijo namiznih procesorjev s kodnim imenom »Raptor Lake«.

Trenutno so napovedali tri nove procesorje, vsak v dveh različicah. Gre za procesorje Core i9-13900K, Core i7-13700K in Core i5-13600K, vsak izmed teh bo imel tudi različico brez vgrajenega grafičnega procesorja (pri tem imajo oznake 13900KF, 13700KF in 13600KF). Vsi uporabljajo hibridna jedra, kot že pri dvanajsti generaciji, torej kombinacijo zmogljivih in varčnih jeder, Intel prva imenuje P-cores (in imajo tudi več-nitno delovanje), druga pa E-cores (ta ne podpirajo več niti).

3bojTv1vzMc

Zmogljiva jedra pri najzmogljivejšem Core i9-13900 zmorejo frekvence do 5,8 GHz, osnovni TDP je 125W, največji TDP pa 253W. Manj zmogljivi Core i7 in i5 pa bodo imeli seveda manj jeder, nižje največje frekvence in tudi nižjo porabo energije. Končne cene za potrošnike še niso znane, objavili so le cene za partnerje, torej proizvajalce računalnikov in trgovce, ti bodo za 13900K odšteli 589 dolarjev (brez davka), za 13700K 409 dolarjev, za 13600K pa 319 dolarjev. Cene v prosti prodaji bodo seveda nekoliko višje. Vsi ti procesorji podpirajo tako novi DDR5 (5600) kot prejšnji DDR4 (3200), delujejo pa z novimi matičnimi ploščami z vezji Z790 (te so bile predstavljene hkrati s procesorji) ter s ploščami s prejšnjimi vezji serije 600.