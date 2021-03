Intel mora podjetju VLSI zaradi kršenja patentov izplačati 2,18 milijarde dolarjev

Podjetje VLSI je v resnici »zombi« podjetje, ki je bilo, kot kaže, obujeno le zato, da bi lahko »zaračunalo« nekaj milijardnih patentov.

VLSI iz zgodovine poznamo kot eno izmed trojice podjetij, ki so ustanovila ARM, podjetje, ki danes stoji za bolj ali manj 100% mobilne elektronike. Druga dva ustanovitelja sta bila Apple in Acorn. Podjetje, ki se je ukvarjalo z izdelavo integriranih vezij, je bilo leta 1999 prodano Philipsu, ta pa ga je odstopil svojemu novemu podjetju NXP, ki danes stoji za tehnologijo NFC. To uporabljamo (med drugim) za brezstično nakupovanje s telefoni.

Zanimivo je, da so patenti, katere naj bi Intel kršil in zaradi katerih naj bi odštel milijarde, novejši od zgoraj omenjene zgodovine. Patenti so bili v letih 2009, 2010 in 2012 izdani podjetjema Freescale Semiconductor in Sigmatel, leta pa preneseni na VLSI, ki je sedaj v lasti skupine Fortress Investment Group. Kot so se izrazili Intelovi odvetniki na sodišču – »pri podjetju VLSI so s police vzel patente, ki jih deset let ni uporabljal nihče in rekli – hočemo dve milijardi dolarjev!«.

Intel se bo na odločitev sodišča pritožil.

TheVerge