Intel bo izdeloval čipe za druge, tudi za konkurenco

Intelov novi šef, Pat Gelsinger ima v načrtu preobrazbo podjetja, v katero bo vložil 20 milijard dolarjev.

Intel je še vedno velikan pri proizvodnji integriranih vezij (čipov), vendar jih že tradicionalno izdeluje le zase, oz. za svoje izdelke (procesorje, pomnilnike, flash in druga vezja). To naj bi se z ustanovitvijo oddelka Intel Foundry Services spremenilo. Podjetje naj bi svoje proizvodnje zmogljivosti in svoje znanje dalo na voljo tudi drugim razvijalcem polprevodnikov, tudi konkurentom. Tako kot to denimo počne Samsung, ki v istih tovarnah razvija svoje mobilne procesorje Exynos, Qualcommove Snapdragone in Applove procesorje serije A. Gelsinger upa, da bo med svoje nove stranke pridobil tudi Apple, s katerim so se pred kratkim razšli in z katerega se (rahlo) norčujejo v zadnji seriji oglasov za prenosne računalnike.

Intel je bil trideset na področju razvoja in proizvodnje polprevodnikov vodilni, zadnje čase pa se jim je s prehodom na 7 nm tehnologijo (ta je približno ekvivalentna tisti, ki jo pri TSMC in Samsungu označujejo kot 5 nm) zalomilo. Gelsinger trdi, da so težave s tehnologijo extreme ultraviolet lithography nastopile, ker so bili na tem področju malce prezgodnji. Sedaj naj bi tehnologijo obvladali, dobro pa naj bi jim kazalo tudi za naprej, za nadaljnje zmanjševanje integriranih vezij.

Gelsinger je v intervjuju za BBC še povedal, da se moramo kot svet zavedati, da ni dobro, da je 80% proizvodnje polprevodnikov danes v Aziji (TSMC na Tajvanu in Samsung v Južni Koreji). Predvsem zato, ker so polprevodniki ključna tehnologija, na kateri temelji svet, kot ga poznamo.

Intel že gradi dve novi tovarni v Arizoni, občutno širi tovarno na Irskem, napoveduje pa gradnjo še dodatnih zmogljivosti, nekje v Evropi.