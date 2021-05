Objavljeno: 17.5.2021 14:38

Instagram prihaja na namizne računalnike

Večina funkcij Instagrama je omenjenih na mobilne naprave, bojda pa naj bi pripravljali tudi urejevalnik za namizne računalnike.

To naj bi delovalo preko spleta (torej bo šlo za prilagojeno spletno stran, ne za namenski program), nalagali bomo lahko fotografije in video posnetke, omogočeni bodo filtri, označevali bomo lahko ljudi in lokacije. Informacije je objavil uporabnik na Twitterju, ta je hkrati objavil tudi primer, kako bi lahko bila spletna stran oblikovana. Zaenkrat naj bi bila novost v fazi preizkušanja znotraj Facebooka.