Huaweijevi prenosniki kmalu tudi pri nas

Huawei se že nekaj časa pripravlja na začetek prodaje prenosnikov na našem trgu, na voljo bodo konec julija.

Huawei je pri nas sicer znan predvsem po pametnih telefonih, prenosnike pa so prvič predstavili leta 2016, a jih na našem trgu niso ponujali. Sedaj pa prihajajo modeli v treh segmentih – vstopni MateBook D, klasični tanki MateBook 13 in poslovni ultra tanki model MateBook X Pro. Velja omeniti, da smo slednjega že dobili v preizkus.

Za začetek bodo ponudili dva modela MateBook D, glavna razlika bo v diagonali zaslona (na voljo bo 14 in 15 palčna različica), v uporabi bo AMDjev procesor Ryzen 5 ob 8 GB pomnilnika, nameščeni bodo Windows 10 Home. Prenosnika bosta 649 evrov (15 palčni model) in 699 evrov (13 palčni).

Korak navzgor po ceni in zmogljivosti bo model MateBook 13 z Intelovim i5 in prav tako 8 GB pomnilnika v tankem ohišju, ta bo veljal 999 evrov. Na voljo bo tudi sorodni model z enakim ohišjem a zmogljivejšim procesorjem in več pomnilnika, tam bo cena že kar visokih 1499 evrov.

Na vrhu lestvice pa bo MateBoo X Pro z Intelovim procesorjem i7, 16 GB pomnilnika in pogonom SSD velikosti 1 TB. Zraven bo še Nvidiina grafična kartica GeForce MX250, primerna za manj zahtevne igre, zaslon bo občutljiv na dotik. Ta bo veljal 2099 evrov.

Kot rečeno smo ta zadnji model že dobili v preizkus, članek pa bo objavljen v naslednji številki revije.