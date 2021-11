Huaweijev AppGallery z okuženimi aplikacijami

Raziskovalci pri podjetju Dr Web so v Huaweijevi trgovini z aplikacijami AppGallery odkrili igre, okužene s trojanskim konjem.

Pri Huaweiju so okužene igre že odstranili, vendar so pred tem uporabniki že namestili več kot devet milijonov okuženih aplikacij. Gre za trojanskega konja Android.Cynos.7.origin. Pri podjetju so objavili tudi, kako prepoznati, da je naša naprava okužena.

Zlonamerna programska oprema je zbirala zasebne podatke uporabnikov, med drugim tudi lokacijo, telefonsko številko in podatke o omrežjih WiFi, hkrati je naprave tudi zasula z oglasi. Kot rečeno, so okužene igre že odstranili, ko bodo popravljene in pregledane, pa jih bodo nazaj uvrstili v trgovino AppGallery.