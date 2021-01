Huawei naj bi prodal premijske serije Mate in P

Objavljeno: 26.1.2021 15:25

Agencija Reuters poroča, da se Huawei dogovarja o prodaji premijskih serij telefonov Mate in P.

Huawei ostaja v nemilosti ameriške administracije, s tem ima vse resnejše težave z dobavo sestavnih delov za telefone. Pred časom so hčerinsko znamko Honor že ločili v samostojno podjetje, telefoni serij Mate in P pa predstavljajo višji rang naprav – tudi pri Monitorju smo jih že večkrat pohvalili. Gre sicer za govorice, ki jih je predstavnik podjetja sicer že zanikal. Po podatkih analitskega podjetja IDC bi bili ti liniji telefonov kot samostojna enota vredni slabih 40 milijard dolarjev.

Kako se bo zgodba odvija bo zanimivo spremljati. Huawei je pred časom napovedal razširitev v dodatne segmente (tudi televizorje in drugo domačo tehniko), seveda pa se lahko Američani spravijo tudi na druga podjetja. Lastniki Honorja so po novem Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., konzorcij distributerjev in agentov, ki so že sedaj sodelovali s Huaweijem.