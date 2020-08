Honor pripravlja pametno uro in nove tablice

Honor, hčerinska znamka Huaweija, bo v kratkem predstavila novo pametno uro in dve novi tabilci.

Predstavitev bo v okviru sejma IFA, ki bo v prvih dneh septembra potekal v Berlinu. Ura bo imenovana Honor Watch GS Pro, sodeč po ostalih njihovih napravah bo šlo za malenkost cenejšo alternativo Huawijevih ur – te smo tudi sami že večkrat preizkusili in tudi pohvalili. Ura naj bi bila razmeroma trpežna, namenjena bolj aktivnim uporabnikom.

Tablici sta modela Pad X6 in Pad 6, obe pa sta na Kitajskem že na voljo, le da se tam imenujeta Tablet X6 in Tablet 6. Gre za cenejša modela, na kitajskem veljata 180 (model X) in 155 dolarjev, pri nas se pričakuje višje cene. Prva ima zaslon diagonale 10,1 palca, druga pa 9,7 palcev, ostale specifikacije so enake. Zraven pa naj bi pokazali tudi nove prenosnike MagicBook z AMDjevimi procesorji Ryzen 5 4000 serije.