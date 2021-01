Honor potrdil dobavo procesorjev

Honor, nekoč hčerinska znamka podjetja Huawei, je po novem samostojno podjetje, potrdili so tudi dobavo procesorjev in sodelovanje z največjimi imeni tehnološke sfere.

Huawei je odcepitev Honorja sprožil zaradi vse večjih ameriških pritiskov. Honor je sicer dobro poznan na kitajskem, čeprav smo tudi v Sloveniji že srečali nekatere njihove naprave. Sedaj so pri podjetju potrdili, da so si zagotovili dobavo procesorjev, potrdili pa so tudi sodelovanje z AMDjem, Intelom, Qualcommom in drugimi. Predstavili so tudi prvi lastni telefon, model V40, njegova prodaja bo v kratkem stekla na Kitajskem, cena bo slabih šeststo dolarjev.

V trenutno aktualnih telefonih so sicer še vedno v uporabi procesorji iz Huaweijevih zalog, a se Honor z dobavitelji že dogovarja za nakup sestavnih delov za izdelavo od 60 do 70 milijonov telefonov v letošnjem letu. Pri podjetju MediaTek so izjavili, da z veseljem sodelujejo s komurkoli, a da morajo pred tem preveriti vsa možne pravne vidike pri sodelovanju z novim podjetjem. Seveda pa je tu veliko odvisno tudi od nove ameriške administracije, za katero se še ne ve, kako se bo lotila vprašanja Huaweija in drugih kitajskih podjetji, ki so osumljena sodelovanja s kitajsko vojsko.