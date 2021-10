Hekerski napad ustavil iranske bencinske črpalke

V torek so se vozniki pred bencinskimi črpalkami v Iranu znašli v težavah, saj niso mogli plačati s pametnimi karticami za subvencioniran nakup goriva. To je povzročil hekerski napad, za katerega je odgovornost prevzela skupina Predatory Sparrow, a iranske oblasti menijo, da gre za delo tuje države. Niso še objavili, kdo naj bi izvedel napad.

Hekerji so napadli tudi elektronske table na avtocestah in na njih vodjo državo spraševali, kje je gorivo. Zaradi napada je večina črpalk lahko prodajala le nesubvencionirano gorivo, ki je seveda dražje. To je povzročilo nemalo težav in zapletov, saj večina ljudi nima dovolj denarja, da bi si privoščila gorivo po tržnih cenah.

Ni odveč omeniti, da napad sovpada z drugo obletnico množičnih protestov, ki so izbruhnili zaradi 50-odstotne podražitve goriva.