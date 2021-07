Hekerji so za brisanje WDjevih zunanjih diskov uporabili kar dve varnostni luknji!

Pisali smo že, da so uporabniki že starejših Western Digitalovih zunanjih diskov WD My Book Live, ki se jih da priklopiti tudi v omrežje, v minulih dnevih poročali o popolni izgubi podatkov na njih. Kot se je izkazalo, razlog tiči v hekerskih napadih, v katerih so napadalci uporabili tako že staro in znano ranljivost kot tudi ranljivost, ki do sedaj še ni bila znana (t.i. 0-day ranljivost).

Analiza Western Digitala je pokazala, da so napadalci prišli iz množice IP številk iz celega sveta (torej je najverjetneje šlo za t.i. omrežje botov in na omrežne diske WD najprej namestili zlonamerno kodo. In jih spremenili v – bote. Pri tem su uporabili varnostno luknjo, ki so jo raziskovalci odkrili že leta 2018, vendar je Western Digital ni nikoli zakrpal, saj so te diske nehali prodajati že leta 2015. Nato so, kasneje, uporabili še ne odkrito ranljivost, s pomočjo katere so omrežne diske »resetirali« oz. tovarniško ponastavili, s čemer so seveda tudi popolnoma pobrisali vse datoteke, ki so bili na njih.

Ta ranljivost je v resnici skorajda smešna – gre namreč za programsko datoteko PHP, ki naredi tovarniško ponastavitev diska in vsebuje tudi 5 vrstic, ki pred tem uporabnika povprašajo za geslo. Vendar je teh 5 vrstic zakomentiranih, torej se nikoli ne izvedejo. Tovarniško ponastavitev je torej mogoče zagnati brez gesla…

Iz WDja so sporočili, da so se omenjene zakomentirane vrstice v kodo prikradle aprila 2011. Sporočili so tudi, da bodo v juliju uporabnikom, ki so bili prizadeti, ponudili »storitve reševanja podatkov«. Ali bodo te storitve podatke tudi res uspešno restavrirale, ni jasno.

Ključno vprašanje pri dogodku je seveda podpora za starejše računalniške naprave. Ali je res prav (in ali naj bo to dovoljeno!), da se podjetje enostavno odreče podpori za naprave, ki jih uporabniki še vedno uporabljajo in so neposredno povezane v internet? Nekatera podjetja so pri tem bolj odgovorna – Microsoft je denimo še nedolgo tega naredil varnostni popravek za Windows XP in Windows 2003 server. Ker je bilo to pač varnostno zelo pomembno narediti, četudi je šlo za operacijske sisteme, ki jih Microsoft že dolgo ne podpira več.