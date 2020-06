Hamburg sledi zgledu Munchna in gre na odprto kodo

Objavljeno: 7.6.2020 18:07

Politična koalicija Hamburga je v 200 strani dolgi koalicijski pogodbi napisala tudi namero o prehodu od Microsoftovih rešitev k odprto-kodnim sistemom.

Munchen je pred skoraj dvajsetimi leti napovedal tak prehod, dolg in težaven proces pa ni bil nikoli do konca izpeljan. V praksi so več let vzporedno podpirali oboje, leta 2017 pa je padla odločitev, da gredo nazaj na Microsoft. Pred kratkim pa se je novo izvoljena politična pozicija spet zavezala k odprti kodi – gre za koalicijo Socialnih Demokratov in Zelene stranke, ista kombinacija pa vlada tudi v Hamburgu.

Po besedah predsednika združenja Open Source Business Alliance (OSBA) se pri tem pridružujejo deželam Schleswig-Holstein in Thuringia, poleg Munchna pa še mestnim občinam Bremnu in Dortmundu.