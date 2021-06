Googlu v Franciji 220 milijonov evrov kazni

Francoski varuh konkurence (Autorité de la concurrence) je Googlu v poravnavi izrekel za 220 milijonov evrov, ker podjetje krši protimonopolno zakonodajo in ovira konkurenco. Ugotovili so, da Googlova platforma za velike oglaševalce Google Ad Manager favorizira Googlovo lastno tržnico oglasov Google AdX, s čimer je konkurenca v neenakopravnem položaju.

Preiskava se je začela leta 2019, ko so se veliki založniki News Corp, Le Figaro in Rossel pritožili, da jih Google obravnava nepravično. Google je nepravilnosti priznal, se poravnal o višini kazni in napovedal spremembe. Težava je bil dostop do podatkov v AdX, ki mu je Google Ad Manager omogoča vpogled v strateške informacije, denimo zmagovalne cene na avkcijah oglasnega prostora ipd. AdX je dobil od Ad Managerja več informacij kakor konkurenčne storitve.

Oškodovani založniki lahko sedaj od Googla terjajo tudi odškodnino za nastalo škodo, ki jo bodo uspeli dokazati. Omenjenih 220 milijonov evrov je le globa.

To ni prvič, da je Google v EU kaznovan. Francoski regulator za osebne podatke CNIL je lani Googlu naložil še 100 milijonov evrov kazni zaradi podtikanja piškotkov brez privoljenja, predlani pa 50 milijonov evrov zaradi kršitev GDPR. Na nivoju EU pa je Google že plačal 1,5 milijarde evrov zaradi oviranja konkurence pri iskanju, 4,3 milijarde evrov zaradi oviranja konkurence na Androidu in 2,4 milijarde evrov zaradi oviranja konkurence pri spletnih primerjalnikih cen.