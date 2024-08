Googlovi telefoni prihajajo v Slovenijo!

Na letošnjem dogodku Made by Google je spletni velikan predstavil več novosti, ki bodo zaznamovale prihodnje leto na področju tehnologije.

Med najbolj pričakovanimi izdelki, ki jih je Google predstavil, so bili novi pametni telefoni Pixel 9, Pixel 9 Pro ter zložljivi telefon Pixel 9 Pro Fold. Novi Pixel 9 prinaša preoblikovan izgled s poudarjenim ovalnim modulom kamere, ki zdaj vključuje napreden 48 MP ultraširokokotni objektiv, poleg standardnih širokokotnega in telefoto objektiva. Telefon ima zaslon velikosti 6,3 palcev, zaščiten s Corning Gorilla Glass Victus 2. Notranjost telefona poganja novi procesor Tensor G4, ki omogoča hitrejše delovanje in izboljšano upravljanje z baterijo. Pixel 9 bo na voljo v štirih barvah in bo podpiral sedem let varnostnih in sistemskih posodobitev. Za tiste, ki želijo več, sta na voljo Pixel 9 Pro in Pixel 9 Pro XL. Slednji ima večji zaslon velikosti 6,8 palcev in močnejšo baterijo. Oba modela ponujata dodatne funkcije umetne inteligence, več pomnilnika RAM in dodatne možnosti shranjevanja do 1TB.

Google je predstavil svoj drugi zložljivi telefon, Pixel 9 Pro Fold, ki se ponaša z največjim notranjim zaslonom med zložljivimi telefoni na trgu. Zložljiv telefon je tanjši in lažji od svojega predhodnika, hkrati pa vključuje napredne funkcije umetne inteligence in zmogljive fotoaparate, ki omogočajo zajem visokokakovostnih fotografij in videoposnetkov.

Poleg telefonov so predstavili tudi novo generacijo pametne ure Pixel Watch 3, ki sedaj prihaja v dveh velikostih (41 in 45mm), z izboljšanimi zasloni in novimi funkcijami za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti. Tudi slušalke Pixel Buds Pro 2 so bile deležne nadgradnje in so sedaj manjše, lažje ter z daljšo avtonomijo baterije, poleg tega pa ponujajo boljšo zvočno izkušnjo in izboljšano odpravljanje šumov.

Google je letos končno vključil Slovenijo na seznam držav, kjer so njegove mobilne in nosljive naprave Pixel uradno na voljo. Slovenija bo skupaj z Madžarsko, Slovaško in Romunijo prvič ponudila te naprave prek uradnih prodajnih kanalov. Prodaja bo potekala v sodelovanju s Telekomom Slovenije in Big Bangom, cene pa se gibljejo od 930 evrov za osnovni model telefona do 1240 evrov za Pixel 9 Pro XL. Ure se bodo prodajale za najmanj 400, slušalke za 250 evrov.