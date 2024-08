Googlova umetna inteligenca samodejno beleži zapisnike sestankov

Google je danes začel uvajati novo funkcijo, ki s pomočjo umetne inteligence omogoča samodejno beleženje zapiskov med sestanki v aplikaciji Google Meet.

Funkcija imenovana Take notes for me je na voljo uporabnikom Google Workspace z Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ali AI Meetings & Messaging. Zmožnost s pomočjo umetne inteligence povzame pogovore med sestankom in samodejno ustvari zapiske v dokumentu Google Docs. Trenutno podpira le angleščino, vendar lahko znatno olajša sledenje pomembnim sestankom. Po končanem sestanku se dokument s povzetkom priloži k dogodku v koledarju in pošlje organizatorju sestanka ter vsem, ki so funkcijo aktivirali. Poleg tega je omogočeno tudi hitro povzemanje zamujenih delov sestanka.

Google načrtuje, da bo funkcija dostopna vsem uporabnikom Google Workspace do 10. septembra 2024.