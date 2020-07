Googlov sistem za sledenje kontaktom lahko beleži tudi lokacijo

Ko sta Google in Apple napovedala programsko opremo za beleženje stikov okuženih s koronavirusom je bila zasebnost visoko na seznamu prioritet, tako preseneča, da potrebujejo aplikacije na Androidu dostop do lokacije.

Več držav je namreč s pridom uporabilo vgrajeno funkcionalnost Googlovega Androida in Applovega iOSa, to bo sicer koristila tudi aplikacija, ki jo pripravlja podjetje RSteam za slovensko uporabo. A te aplikacije na Androidu potrebujejo tudi dostop do GPS podatkov – s čimer lahko Google seveda določi lokacijo uporabnika. Uradniki različnih držav so nad tem začudeni, iz danskega ministrstva za zdravje so že sporočili, da nameravajo odpreti dialog z Googlom na to temo. Švica naj bi že nekaj tednov potiskala, da se zahteva po lokaciji odpravi, enako tudi Latvija.

Pri Googlu sicer trdijo, da s tem ne beležijo lokacije, ampak da potrebuje aplikacija ta dostop zaradi uporabe bluetootha, ki pa se lahko uporablja tudi za pomoč pri lociranju. Povedano drugače – bluetooth se lahko uporabi tudi za pomoč pri lociranju (denimo z bluetooth oddajniki v trgovinah), zaradi tega Android že od leta 2015 za uporabo bluetootha zahteva tudi morebitni dostop do lokacije. Pri Googlu zagotavljajo, da potrebujejo posamezne aplikacije dodatno dovoljenje s strani uporabnika, da pridejo do lokacije.

Pri tem je zanimivo, da na Applovih sistemih tega ni – dostop do bluetootha tam nima zahteve po dostopu do lokacije.