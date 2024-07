Googlov novi predvajalnik ne bo podoben Chromecastu

Google se namerava z novim prevajalnikom odreči obliki ključka HDMI v korist bolj klasične zasnove sodobnih pretočnih naprav.

Spletna stran 9to5Google je objavila slike prihajajočega izdelka, ki naj bi se imenoval Google TV Streamer. Poleg imena se tako očitno poslavlja tudi znana Chromecastova oblika. Nova naprava ima nagnjen zgornji del, celotno oblikovanje pa je v skladu z drugimi Googlovimi izdelki. Daljinski upravljalnik je večinoma podoben tistemu, ki je bil priložen zadnji generaciji Chromecasta, čeprav je ta daljši in ima na sprednji strani gumbe za glasnost. Nova naprava ima potencial postati močan konkurent Apple TV 4K, saj Chromecast z Google TV, predstavljen leta 2020, nikoli ni dosegel tega nivoja in je pustil napravi Nvidia Shield, da je igrala vlogo najboljše alternative glede zmogljivosti. V nekaj tednih bomo imeli boljši vpogled v to, ali bo Google TV Streamer dvignil lestvico ali bo ostal znotraj običajnega Googlovega cenovnega razreda pod 100 dolarjev.

Google TV Streamer bo verjetno predstavljen na Googlovem dogodku za strojno opremo 13. avgusta, skupaj s številnimi drugimi izdelki, vključno s Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9, Pixel Watch 3, Pixel Watch 3 XL in verjetno še nekaterimi presenečenji.