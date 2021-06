Googlov Assistant bo poslušal brez vzklika "OK Google"

Pametni digitalni pomočniki, kot je Googlov Assistant ali Applova Siri, resda ves čas poslušajo, a se aktivirajo šele ob specifičnem vzkliku (OK Google, Hey Siri itd.). Google želi ta nepotreben vzklik odpraviti.

Informacije so še neuradne, a izvirajo iz analize kode, v kateri se skriva funkcija s kodnim imenom "guacamole". Ob določenih posebnih dogodkih, kot je zvonjenje alarma, dohodni klic in podobno, bo telefon avtomatično poslušal za morebitne govorjene ukaze. Tako bomo lahko ob zvonjenju rekli Answer in telefon se bo oglasil. Funkcijo bo možno izključiti.

Nekaj podobnega je Google že pred leti uvedel za svoje druge pametne naprave, denimo pametni zvočnik (Home Mini in Google Home Max). V tem primeru je zadostovalo, da smo enkrat rekli OK Google in s tem aktivirali napravo, naslednje ukaze pa smo lahko podajali brez vsakokratnega nagovora.

Poleg te funkcije, ki jo Google po novem imenuje Voice Shortcuts, prihajajo tudi dinamične bližnjice. Assistant bo uporabnikom glede na zgodovino uporabe predlagal trenutne bližnjice. To bodo poleg stalnih in pričakovanih interakcij še druge, denimo pri pisanju elektronskega sporočila.