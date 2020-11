Google ukinja podporo spletnim aplikacijami na namizju

Objavljeno: 5.11.2020 08:00

Googlova aplikacija Keep je uporabnike začela obveščati, da bo od februarja 2021 na voljo le prek običajnega spletnega naslova keep.google.com.

Priljubljena aplikacija za beleženje priročnih zapiskov je sicer že od vsega začetka na voljo kot aplikacija na mobilnih napravah, kot spletna aplikacija in kot posebna aplikacija Chrome. V praksi je slednje videti kot običajna aplikacija za Windows, ki se požene iz menija Start. Keep se v tem načinu obnaša kot enakovreden program Windows, vključno s tem, da so vpisani podatki na voljo tudi lokalno, ko računalnik nima dostopa do spleta.

Google podporo aplikacijam za Chrome postopoma ukinja, zato bo tudi Keep od februarja na voljo le kot običajen »spletni naslov« in seveda kot mobilna aplikacija. Slednje bodo podatke še vedno hranile tudi ko dostopa do spleta ne bo, medtem ko se bomo v Windows morali zadovoljiti z bližnjico v brskalniku (ali na namizju). Tudi videz Keepa bo zaradi spletne oblike malce drugačen, vendar bo funkcionalnost v veliki meri ostala enaka.

Aplikacije Chrome so torej še en Googlov eksperiment, ki je bil po nekaj letih ukinjen. Težko bi rekli, da ga bomo pogrešali.