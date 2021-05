Objavljeno: 27.5.2021 15:55

Google splavil že tretji operacijski sistem

Google je povsem po tihem splavil operacijski sistem Fuchsia, ta je na voljo za Google Home Hub.

Home Hub je enostavna naprava, pravzaprav zaslon z vmesnikom na dotik, ki je hkrati odjemalec za storitev Google Assistant. To so predstavili leta 2018, leto zatem so že splavili naslednika, tokrat imenovan »Nest Hub«. Novi operacijski sistem bo vsaj zaenkrat na voljo le za prvega, torej le za originalni Home Hub.

Nekoliko nenavadno je dejstvo, da gre za povsem tiho splavitev, brez kakršnekoli objave za medije, kljub temu, da so imeli prejšnji teden konferenco I/O. Home Hub je bil sprva zasnovan na sistemu Android Things, kasneje pa so nanj naložili Google Cast Platform – torej gre za neke vrste zmogljivi ChromeCast.

Tudi sicer je Fuchsia nenavaden sistem, saj ni zasnovan na kakem obstoječem sistemu – denimo Androidu ali Linuxu. Gre za novo razvito mikro-jedro, imenovano Zircon, ki so ga pri Googlu razvijali zadnjih šest let. Napisan je v jeziku Flutter, ki ga pri Googlu uporabljajo tudi za druge platforme – Flutter teče med drugim tudi na Androidu, iOS in na spletu. Posledično bo zamenjava operacijskega sistema na Home Hub-u dokaj enostavna, saj se zamenja le zasnova, medtem ko uporabniški vmesnik ostane enak (vključno z vso programsko kodo).

Kaj nameravajo početi s sistemom Fuchsia na dolgi rok seveda še ni jasno – sploh ker podpirajo že ChromeOS in Android.