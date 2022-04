Google razširja možnosti za umik osebnih podatkov

Google že več let ponuja možnost umika iskalnih zadetkov, sedaj pa razširjajo podatke, za katere lahko zahtevamo umik.

Po novem lahko iz iskalnih podatkov zahtevamo izbris raznovrstnih osebnih podatkov, med drugim tudi telefonske številke ter fizičnega in elektronskega naslova. Nova je tudi možnost odstranitve fotografij osebnih dokumentov ter v spletu dosegljive prijavne podatke (uporabniška imena in gesla). S tem želijo med drugim pomagati uporabnikom v primeru t.i. »doxxinga«, torej pojavu, kjer zlonamerni uporabniki poiščejo tovrstne podatke in jih razširjajo naprej na bolj vidnih mestih, denimo za izsiljevanje ali sramotenje ljudi.

Že doslej so omogočali umik določenih podatkov, med katerimi so tudi zdravstveni podatki, številke bančnih računov in kreditnih kartic, slike podpisov, itd. Še vedno moramo ročno zahtevati izbris, ta zahtevek pri Googlu pregledajo, po potrebi lahko zahtevajo tudi dodatne podrobnosti.