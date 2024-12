Google razkriva aplikacije, ki vohunijo za nami

Google je napovedal izboljšave v operacijskem sistemu Android 15, ki bodo okrepile varnost in zasebnost uporabnikov.

Med najpomembnejšimi novostmi je sedemdnevna zgodovina zasebnosti, s katero bomo lažje spremljali dostop aplikacij do ključnih funkcij, kot so lokacija, kamera in mikrofon. Posodobitev z njo omogoča prepoznavanje aplikacij, ki zlorabljajo dovoljenja ali prekomerno porabljajo baterijo.

Po podatkih analize, ki jo je izvedel CyberNews, večina priljubljenih aplikacij zahteva dostop do kamere, mikrofona in natančne lokacije uporabnika. Raziskava je med njimi odkrila 77 okuženih aplikacij z vohunsko programsko opremo, ki omogoča nadzor nad našimi podatki in interakcijami. Google opozarja, naj aplikacijam ne dodeljujemo dovoljenj, ki niso nujna za delovanje njihovih osnovnih funkcij. Posebej kritično je dovoljenje storitev dostopnosti (Accessibility Services), ki ga lahko zlorabijo za prevzem nadzora nad napravo.

Google z novimi funkcijami stremi k večji transparentnosti in zmanjševanju tveganj, ki jih prinaša uporaba aplikacij na Androidu.