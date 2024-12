Google predstavil operacijski sistem za pametna očala in slušalke

Google je naznanil operacijski sistem Android XR, ki je zasnovan za naprave z razširjeno resničnostjo (XR).

Android XR bo omogočal poglobljene različice aplikacij, kot so Zemljevidi, Fotografije in YouTube, ter podporo za večopravilnost v brskalniku Chrome. Naprave, ki uporabljajo Android XR, bodo združljive tudi z obstoječimi aplikacijami iz trgovine Google Play.

Google pri razvoju sodeluje s Samsungom in drugimi proizvajalci, prve naprave pa naj bi prišle na trg že prihodnje leto. Pomembno vlogo v sistemu igra umetna inteligenca Gemini, ki naj bi omogočila intuitivnejšo in večmodalno uporabniško izkušnjo. Ta vključuje glasovne in vizualne funkcije, ki se bodo zlahka prilagodile tako virtualnim kot resničnim svetovom.

Projekt Android XR je rezultat desetletnih prizadevanj spletnega velikana za preboj na področju nosljivih naprav. Sodelovanje s partnerji ter osredotočenost na širok spekter naprav, od samostojnih slušalk do dodatkov za pametne telefone, daje upanje na uspeh, ki ga prejšnje rešitve, kot so Google Glass in Daydream, niso dosegle.

Prve naprave, vključno z modelom, ki ga Google razvija s Samsungom (kodno ime Moohan), bodo na voljo v letu 2025, kar bo ključen preizkus za novo tehnologijo.