Google predlaga nov podatkovni jezik Logica kot zamenjavo za SQL

Večina poslovnih programskih rešitev danes temelji na uporabi podatkovnih baz. Za dostop do podatkov pa programi v veliki večini uporabljajo strukturiran jezik za poizvedbe SQL (Structured Query Language), ki je nastal že davnega leta 1974. Pri družbi Google menijo, da prihaja čas za modernejši pristop za poizvedbo podatkov, ki uporablja matematično logiko in abstrakcijo namesto posnemanja naravnega angleškega jezika, prvič uporabljenega v jeziku COBOL, po katerem se zgleduje tudi SQL.

Jezik za poizvedbe Logica je nadaljevanje internih Googlovih projektov Datalog in Yedalog, s katerimi so želeli pripraviti boljši način poizvedovanja po podatkovnih skladiščih BigQuery. Logica je odprtokodni projekt, ki ga namenjajo predvsem podatkovnih znanstvenikom, razvijalcem in drugim specialistom, ki delajo na zelo obsežnih podatkovnih zbirkah.

Logica uporablja matematično sintakso namesto naravnega jezika, zaradi česar je možno enak poizvedbe napisati z manj vrsticami, zato je preglednost delovanja pri bolj kompleksnih poizvedbah občutno boljša. Med poglavitnimi prednostmi so zmožnost agregacije več poizvedb v eno, podpora za poizvedbene module in uvoze med izvedbo.

Rezultat je precej lažja berljivost poizvedb, lažje in bolj naravno testiranje delovanja poizvedb. Logica blesti tam, kjer je potrebno več računske moči pri izvajanju poizvedb, zlasti pri podatkovnih zbirkah big data.

V trenutni izvedbi se poizvedbe napisane v Logici prevedejo v osnovno kodo SQL, trenutno pa Google zagotavlja podporo za oblačno podatkovno skladišče BigQuery, eksperimentalno pa tudi za baze PostgreSQL in SQLite.