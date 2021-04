Google pred sodiščem po desetih letih premagal Oracle

Objavljeno: 6.4.2021 17:32

V ponedeljek je vrhovno sodišče ZDA ugotovilo, da Google ni kršil avtorskih pravic podjetja Oracle.

Oracle je sodne postopke sprožilo že pred desetimi leti, po njihovem mnenju naj bi Google pri razvoju operacijskega sistema Android kršil avtorske pravice, ko so kopirali del kode programskega vtičnika (APIja) iz Java SE. Sodba potrjuje, da so programski vtičniki (APIji) drugačni od ostalih programov in da je njihova vrednost v možnosti interakcije.

Google je API uporabil za to, da so lahko programerji, vajeni dela v Javi, enostavno razvijali aplikacije za sistem Android. API so sicer razvili sami, a so se pri tem očitno opirali na obstoječi API podjetja Oracle – s tem so programerjem olajšali razvoj za novi sistem, saj se je programski vtičnik obnašal enako, kot so bili programerji že vajeni.

Gre že za tretji sodni proces, povezan s tem vprašanjem, spremeni pa odločbo nižjega sodišča iz leta 2018, ki je pritrdilo Oraclu. Kot je povedal eden izmed vrhovnih sodnikov je ideja, da bi se avtorsko zaščitilo način programiranja APIja, primerljiva z avtorsko zaščito razporeda QWERTY.