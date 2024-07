Google postal boljši vremenar

Google je izboljšal svojo aplikacijo za napovedovanje vremena, ki zdaj vključuje pregled za naslednjih 10 dni.

Posodobljena aplikacija Google Weather ponuja uporabnikom podrobnejše in bolj natančne vremenske podatke, kar omogoča boljše načrtovanje za prihodnje dni. Vsak dan je razdeljen na različne ure, kar omogoča natančnejše sledenje spremembam vremena skozi dan. Uporabniki lahko zdaj vidimo vremensko napoved za daljše obdobje, kar je koristno za načrtovanje potovanj ali aktivnosti na prostem. Grafični prikazi so bolj pregledni in enostavni za razumevanje, z izboljšanimi ikonami za različne vremenske razmere.

Nadgradnja nam bo pomagala razumeti vremenske trende in se ustrezno pripraviti na prihajajoče vremenske razmere. Google Weather je aplikacija za operacijski sistem Android, ki je namenjena lastnikom telefonov Pixel, medtem ko drugi do vremenskih podatkov spletnega velikana dostopamo prek spletne različice aplikacije tako, da v iskalnik vpišemo besedo vreme. Google nadaljuje s prizadevanji za izboljšanje uporabniške izkušnje in zagotavljanje natančnejših informacij s pomočjo svojih naprednih algoritmov in različnih podatkovnih virov.