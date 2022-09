Objavljeno: 10.9.2022 06:41

Google naj bi pripravljal prenovljeni Chromecast

Google naj bi v kratkem predstavil prenovljeni vstopni Chromecast, ta bo, kot dražji model, dobil Google TV.

Google trenutno ponuja dva različna ploščka za prenos videa na televizorje – osnovni Chromecast (za okoli 30 EUR) in zmogljivejši »Chromecast with Google TV« (za 70 EUR). Prvi nima nobenega lastnega vmesnika, nanj pošljemo video neposredno iz drugih programov (denimo Netflix ali YouTube na našem telefonu). Drugi pa ponudi operacijski sistem Google TV (torej bivši Android TV), poleg katerega dobimo tudi enostavni daljinec in seveda možnost nameščanja aplikacij. Sedaj pa naj bi t.i. »cast OS«, torej osnovni sistem, ki poganja vstopni Chromecast, opustili, namesto tega bomo dobili vstopni plošček Chromecast z nameščenim Google TV.