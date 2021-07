Objavljeno: 9.7.2021 13:57

Google naj bi blokiral tretje trgovine z aplikacijami

36 ameriških zveznih držav je vložilo tožbo v kateri trdijo, da se naj bi Google aktivno trudil zapreti ekosistem, zgrajen okoli Androida.

Po njihovih trditvah naj bi Google med drugim poizkusil tudi podkupiti Samsung, da zaprejo svoj Samsung Galaxy app store. Pri tem posebej poudarjajo Googlove trditve, da naj bi bil sistem Android čim bolj odprt (za razliko od Applovega iOS), namesto tega pa je Google sprejemal ukrepe, s katerimi so ovirali morebitne konkurente. Med drugim se naj bi pri Googlu z večjimi razvijalci dogovarjali za ekskluzivno objavo aplikacij, ovirali naj bi nameščanje aplikacije iz tretjih virov (»sideloading«), Samsungu pa naj bi ponudili različne koristi, če ostanejo zvesti trgovini Google Play.

Google naj bi Samsungu ponudil ekskluzivno vsebino v igrah, občutno boljše pogoje za objavo aplikacij in posebne dogodke v Google Play Store in na YouTube. S tem so se trudili zaustaviti rast Samsungove konkurenčne trgovine, saj bi, če bi slednja dobila resen zagon, izgubili kar nekaj prihodkov. Posebej se naj bi bali, da bodo pri Samsungu dobili ekskluzivne pravice do kake popularnejše igre, kot se je to zgodilo leta 2018, ko je Samsung v svoji trgovini ponudil izredno popularni Fortnite – s tem naj bi Google izgubil več milijonov dolarjev prihodkov.

V prid Play Store naj bi Google izkoristil tudi moč na drugih področjih – aplikacije v drugih trgovinah ne morejo kupiti oglasov v okviru Google iskalnih rezultatov, na YouTube ali v Googlovem oglasnem omrežju Display network. S proizvajalci pametnih telefonov so tudi podpisovali sporazume, s katerimi so delili del prihodkov od oglaševanja v aplikacijah, ob tem pa so se proizvajalci zavezali do določenih omejitev, s katerimi je Google zagotovil dominantnost trgovine Play Store.

Pri Googlu seveda pravijo, da je tožba brezpredmetna. In da je nenavadno, da se tožilci spravljajo nad njimi, ko pa ponujajo več odprtosti in izbir od drugih – s tem seveda ciljajo na Apple. Slednji ima sicer podobne težave, po našem mnenju pa oba, torej tako Google kot Apple, zlorabljata svoje dominantne položaje na področju mobilnih sistemov in aplikacij.