Google Maps v ZDA testno prikazuje cestne semaforje

Google Maps (Zemljevidi) so danes najbolje uporabljana navigacija na svetu, tudi zato, ker je redno posodabljana in razvijana. Predvsem pa si je v gosto naseljenih mestih skorajda nemogoče zamisliti navigiranje brez prikaza zasedenosti cest. Američani bodo po novem v aplikaciji imeli na voljo tudi semaforje.

Na prvi pogled se to sliši izredno, saj ste verjetno pomislili, da bodo Zemljevidi prikazovali stanje (rdeča, rumena, zelena) semaforjev. Toda ne, na zemljevidu bo narisana le njihova lokacija. Vseeno gre za korak naprej in želeli bi si ga tudi pri nas.

Google novost med drugimi preizkuša v mestih New York, San Francisco, Los Angeles in Chicago, vendar je že kar nekaj let na voljo na Japonskem. Še več, Apple Maps, ki je del iOS 13, lokacije semaforjev prikazuje že od lani, ubesediti jih zna celo pomočnica Siri.

Zaenkrat ni znano, kdaj (če) bo Google (ali kdorkoli drug) znal prikazovati tudi stanje semaforjev ali jih celo uporabiti pri oceni prepustnosti cest.

TheVerge