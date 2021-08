Google Maps naj bi kmalu prikazal tudi znesek cestnin na poti

Beta preizkuševalci Googlovih Zemljevidov so dobili obvestilo, da bo aplikacija v kratkem znala tudi oceniti, koliko nas bodo stale cestnine na poti.

Resda je pri nas in v naši okolici že vse podrejeno vinjetam in celo digitalnim različicam le teh (Madžarska, Češka…), toda, če se kdaj vozite po Italiji, veste, da so cestnine resna konkurenca ceni goriva, ki ga potrebujemo za avtocestno pot. Upajmo torej, da bo novost, ki jo Google napoveduje za Maps, našla pot tudi v – Italijo.

Kot kaže, bo seštevek cestnin temeljil na informacijah, ki jih v »bazo« vnašajo uporabniki navigacijskega programa Waze, ki ga je Google kupil pred osmimi leti. Waze namreč oceno cestnin uporabnikom prikazuje od leta 2019. Poleg ZDA in Kanade, je to na voljo še v trinajstih drugih državah.

Zemljevidi se tudi sicer redno polnijo z novostmi. Med drugim po novem tudi ocenjujejo, koliko so zasedene posamezne postaje javnega prometa. Tudi pri nas.