Google lovi tekmece z umetno inteligenco

Google je najavil kopico tehnoloških nadgradenj pri storitvah v oblaku, s katerimi želi predvsem nadoknaditi tržni delež v primerjavi z Microsoftom in Amazonom. Izboljšave in novo ponudbo so predstavili na skoraj vseh področjih rabe, še posebej pa ciljajo na področje umetne inteligence.

Ena izmed pomembnejših novosti je denimo storitev Vertex AI Vision, s katero želijo olajšati pripravo in gostovanje aplikacij, ki uporabljajo računalniški vid. Google je eden od najbolj plodnih razvijalcev na tem področju, vendar so rešitve računalniškega vida uporabljali le v svojih aplikacijah in storitvah za končne uporabnike. Zdaj dobršen del tehnologije nudijo tudi podjetjem in tretjim ponudnikom rešitev.

Druga novost je storitev strojnega prevajanja dokumentov imenovana Translation Hub, ki omogoča samodejno prevajanje v več kot 135 jezikov. Že več časa je znano, da Google nudi eno od najboljših ogrodij za strojno prevajanje, zdaj pa bo tovrstne storitve možno lažje vgraditi v druge poslovne aplikacije in procese.

Na področju infrastrukture so predstavili novo generacijo opreme v oblaku, ki temelji na četrti generaciji procesorjev Intel Xeon, predvsem pa na novi generaciji namensko razvitih procesorjev Intel, ki jih ta pripravlja samo za Google. Na podlagi teh je nastala nova generacija strežnikov imenovana C3, ki že v osnovi nudi 20% višjo zmogljivost od generacije C2.

Google je obenem predstavil tudi novo generacijo procesnih enot Tensor, ki je uporabljena za algoritme umetne inteligence. Ob teh pa so vseeno poglobili tudi sodelovanje z družbo Nvidia, kjer bodo uporabili tudi njihove enote GPU. Toda glavni plod tega sodelovanja bo predvsem nastanek skupnega, standardiziranega in odprtega ogrodja za uporabo aplikacij s področja umetne inteligence, ki jih bo lažje prenašati med različnimi platformami.

Zanimiva novost s strani družbe Google je tudi podpora za kripto valute kot plačilna sredstva. Google bo nekaterim podjetjem, predvsem ponudnikom storitev s področja Web3, omogočil, da bodo storitve v podatkovnih centrih plačevali s kripto valutami preko uveljavljenega posrednika Coinbase. Za zdaj ni znano, ali nameravajo tovrstni način plačevanja razširiti tudi na ostale stranke.

Za Slovenijo je zanimivo tudi to, da se Google s svojimi storitvami pospešeno seli v našo sosesko. V zadnjem krogu širitev storitve aktivno ponujajo tudi v Avstriji, na Češkem in v Grčiji. Širitev so dogaja z gradnjo lastnih podatkovnih centrov, pa tudi prek partnerstev z lokalnimi ponudniki storitev v oblaku.