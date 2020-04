Google Hangouts Meet bo po novem le Google Meet

Gre za Googlovo storitev za video pogovore in sestanke, konkurenca trenutno izredno priljubljeni storitvi Zoom in znanemu Skype.

Tudi Googlovi storitvi je v času koronevirusa seveda poskočila v popularnost, pred kratkim so povedali, da je uporaba v primerjavi z januarjem poskočila za petindvajsetkrat – vsak dan beležijo 2 milijona novih uporabnikov. Namenjena je sicer uporabnikom poslovno naravnanega paketa G Suite, v osnovni različici podpira do 100 uporabnikov v enem klicu, v najdražji različici Enterprise pa kar do 250 uporabnikov. Sestankom oziroma video klicem se lahko pridružimo preko spleta ali preko aplikacij za iOS in Android.

Google ima sicer dolgo zgodovino aplikacij za trenutno sporočanje, klepet in komunikacijo. Med drugim smo poznali Google Talk, kasneje je prišel Google+ Messenger, prav opuščeno omrežje Google+ je prineslo ime Hangouts. Leta 2013 so opustili Talk in predstavili storitev s kodnim imenom »Babel«, ta je kasneje postala sedanji Hangouts. Vmes so sicer imeli še Google Allo za pošiljanje sporočila in Google Duo za video klice, lani so opustili Allo, nekaj njenih funkcij pa vgradili v Google Messages.

Vmes so ponujali tudi Hangouts on Air za predvajanje videa v živo, tega so kasneje prenesli v YouTube Live. Leta 2017 so Hangouts razdelili na Hangouts Meet za sestanke in Hangouts Chat, oba naj bi merila na poslovne uporabnike.