Google Cloud se spušča v blockchain

Google Cloud zaposluje strokovnjake za tehnologije blockchain, s pomočjo katerih bi razširili poslovanje na tem področju.

Vse več podjetji že ponuja kripto storitve razvijalcem – med njimi je denimo podjetje Coinbase, kjer je njihov direktor pred časom povedal, da so »kot Amazon Web Services za kripto«. Gre za storitve Coinbase Cloud, kjer ponujajo to, kar so v zadnjih letih razvijali zase. Razvijalcem je tako pot v razvoj programov in aplikacij, ki temeljijo na teh storitvah, toliko lažja. Google je pri tem v dobri poziciji že zaradi znanega imena in izkušenj z drugih področji računalništva v oblaku.