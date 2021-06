Objavljeno: 22.6.2021 11:50

Google brez vednosti uporabnikov namestil aplikacijo za sledenje stikom

Zvezna država Massachusetts je pretekli vikend objavila svojo aplikacijo za sledenje stikom v boju proti covid-19, Google pa je aplikacijo uporabnikom namestil na daljavo, brez vednosti ali odobritve.

V Google Play Store se najde dve različici aplikacije – prva, MassNotify, ima razmeroma malo namestitev, gre za aplikacijo, preko katere uporabnik dostopa do sistema opozoril in stikov. Druga, imenovana Exposure Notifications Settings Feature, pa se namesti povsem neopazno, brez ikone, in le omogoči vklop sledenja stikom v nastavitvah naprave Android. Ta ima čez milijon namestitev – država Massachusetts pa ima slabih 7 milijonov prebivalcev (od tega jih slaba polovica uporablja telefone Android). Predvideva se, da je Google torej aplikacijo namestil vsem, ki so jo pač lahko (torej ki imajo telefon z dovolj novo različico sistema Android, povezavo v splet, itd).

Uporabniki so seveda zgroženi, pri Googlu pa namestitve ne zanikajo. Po njihovih besedah sodelujejo z zdravstvenimi oblastmi zvezne države in so aplikacijo namestili zato, da omogočijo uporabnikom vklop sledenja. Hkrati gre le za namestitev aplikacije, ne pa tudi za njenega vklopa.

Aplikacije za sledenje stikom so, vsaj na papirju, smiselna ideja, v praksi pa se doslej niso ravno odnesle. Zaupanje uporabnikov v te aplikacije je slabo, namestitev malo, uporabniki se pogosto pritožujejo nad visoko porabo energije. Pri Monitorju smo večkrat pisali o počasni nadgradnji slovenske aplikacije. Na Androidu je zabeležila nekje med 100.000 in 500.000 namestitev – Google pač objavlja samo okvirno število (konkretno 100.000+). Po naši oceni naj bi bilo v Sloveniji nekaj čez milijon uporabnikov Androida, torej je aplikacijo namestilo nekje med 10 in 50 odstotki uporabnikov – sumimo, da je dejansko število bližje prvi številki.