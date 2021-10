Google bo uporabnikom vklopil večstopenjsko avtorizacijo

Google se že dlje časa trudi, da bi čim več uporabnikov začelo uporabljati večstopenjsko avtorizacijo, v kratkem jo bodo vključili še za 150 milijon računov.

To so sicer napovedali že maja letos, v novi objavi na blogu pa nas zopet opozarjajo na prihajajoče novosti. Prijava bo tako vezana na pametni telefon, torej ob prijavi v Google račun bomo morali prijavo potrditi tudi preko telefona – seveda če smo na njem prijavljeni v Google račun. To bodo zahtevali tudi za 2 milijona ustvarjalcev na spletišču YouTube. Namesto telefona bomo lahko uporabili tudi druge rešitve, denimo varnostne ključe kot je YubiKey ali Googlov Titan.

Vsem uporabnikom pa priporočajo tudi preverjanje varnostnega stanja našega računa preko strani Security Checkup. Kot omenjajo v zapisu na blogu pa ponujajo tudi generacijo in hrambo naključnih gesel – tako v sistemu Android kot na iOS (preko brskalnika Chrome).