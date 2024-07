Google bo prenehal podpirati skrajšane spletne naslove

Google je napovedal, da bo 25. avgusta 2025 dokončno prenehal podpirati vse obstoječe goo.gl povezave.

Google je že leta 2018 ukinil možnost ustvarjanja novih goo.gl povezav, zdaj pa poziva razvijalce, naj svoje obstoječe povezave čim prej zamenjajo s pomočjo drugih sorodnih storitev. Uporabniki bodo že od 23. avgusta letos pri kliku na goo.gl povezavo preusmerjeni na opozorilno stran, ki jih bo obvestila, da povezava kmalu ne bo več delovala. Opozorilne strani se bodo sprva prikazovale le majhnemu odstotku obstoječih povezav, ki se bo postopoma povečeval, dokler ne bodo opozorila do datuma izklopa prikazana za vse goo.gl povezave. Potem teh strani ne bo več mogoče najti. Google opozarja, da lahko že opozorilne strani povzročijo motnje in preprečijo uporabnikom dostop do želenih spletnih naslovov, zato razvijalcem svetuje, naj svoje skrajšane povezave zamenjajo čim prej.

Skrajševanje spletnih povezav goo.gl se tako dokončno pridružuje številnim starim funkcijam in storitvam v Googlovem vse večjem pokopališču produktov, med katerimi so tudi program za sporočanje Hangouts, igranje v oblaku Stadia ter Googlov odgovor na Facebook - družabno omrežje Google+.